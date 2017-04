UNI-EXTRA – neu zum Sommersemester!

26. April 2017

Heiße Tage in der Hansestadt: Mit dem Sommersemester steht auch der G20-Gipfel am 7. und 8. Juli an. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. Die Mehrheit lehnt das Treffen der größten Wirtschafts- und Schwellenländer ab. Zum Kampagnenstart „Gemeinsam statt G20“ erklärt Franziska Hildebrandt, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Hamburg: „Wir haben uns mit dem Bündnis vorgenommen, den geplanten G20-Gipfel inmitten Hamburgs zu verhindern. … An der Universität Hamburg haben wir dafür ein Themensemester ausgerufen, in dem sich verstärkt mit den Folgen für Gesellschaft und Natur von der G20-Politik und ihrem Gipfel beschäftigt werden kann.“

Weltoffen präsentiert sich in dieser UNI-EXTRA Ausgabe die gemeinnützige Studentenorganisation AIESEC: „Mit unseren sozialen Projekten schicken wir Studenten in fremde Länder und ermöglichen es ihnen, neue Realitäten kennenzulernen. Unter dem Aspekt, dass die Teilnehmer dort etwas bewegen. Sei es, dass sie Kinder unterrichten oder den Einwohnern in Workshops helfen, sich bestimmte Fähigkeiten anzueignen“, erklärt Teresa Hauser, die aktuelle Vorstandsvorsitzende des Hamburger AIESEC-Lokalkomitees.

Organisationsgeschick und Erfahrung im Umgang mit Menschen machen auch einen Großteil des Alltags von Alexander Schollenberger aus. Der 35-Jährige leitet die Mensa Finkenau, und hat UNI-EXTRA einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewährt. Neben der frischen Zubereitung hunderter Mahlzeiten stehen bei Schollenberger auch Regionalität und Nachhaltigkeit auf dem Speiseplan: „Wir haben z. B. den Klima Teller, auf den u. a. kein dunkles Fleisch kommt.“ Die klimafreundlichen Gerichte enthalten generell keine Komponenten, deren Herstellung einen hohen Ausstoß an Treibhausgasen verursacht.

