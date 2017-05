20. Mai 2017

Song To Song

US 17, ab 25.05., R: T. Malick

Musikfilm, Romance, Drama, USA 2017

Regisseur Terrence Malick („Der schmale Grat“) präsentiert mehrere Liebesgeschichten innerhalb der Musikwelt des texanischen Künst­­­ler-Mekkas Austin.

Die Besetzung ist mit u. a. Ryan Gosling, Michael Fassbender, Na­ta­lie Portman und Cate Blanchett fantastisch.

Kameraarbeit, Schnitt, Musik etc. sind brillant.

Mit einer echten Story hält sich Malick aller­dings nicht auf.

Das muss man mögen.

Für alle anderen ist dieses experimentelle Werk mit Vor­sicht zu genießen.

Mehr Infos zum Film:

Musikproduzent Cook (Michael Fassbender) ist eine ebenso erfolgreiche wie exzentrische Lichtgestalt der berüchtigten Musikszene von Austin, Texas.

In der Hoffnung auf ihren großen Durchbruch lässt sich die ambitionierte Musikerin Faye (Rooney Mara) auf eine Affäre mit ihm ein, die ihr schnell zum Verhängnis wird, als sie den aufstrebenden Songwriter BV (Ryan Gosling) kennenlernt und sich in ihn verliebt.

Abseits des Rampenlichts entwickelt sich ein explosives Dreiergespann, deren Protagonisten sich zwischen Liebe, Betrug und Sinnlichkeit treiben lassen …

Regisseur Terrence Malick („To the Wonder“, „The Tree of Life“) vereint diesmal nicht nur sein bewährtes Schauspielerensemble sondern präsentiert auch legendäre Musiker wie Patti Smith, Iggy Pop oder die Red Hot Chili Peppers in Gastauftritten.

Damit bietet SONG TO SONG eine besondere musikalische Kinoerfahrung und spannt den Bogen zu einem authentischen Lebensgefühl unserer Zeit, in der die Suche nach Fame und der Erfüllung der eigenen Träume jeden Schritt bestimmt.

Neben den Protagonisten Ryan Gosling, Michael Fassbender und Rooney Mara konnte Malick wieder Natalie Portman und Cate Blanchett gewinnen.

SONG TO SONG eröffnete das diesjährige South By Southwest-Festival in Austin, Texas.

Darsteller

Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman, Cate Blanchett

Stab

Regie: Terrence Malick

Drehbuch: Terrence Malick

Kamera: Emmanuel Lubezki

Produktion: Tanner Beard, Nicolas Gonda, Sarah Green, Ken Kao

