6. Juni 2017

Eurojackpot Festival-Reise-Tipp

Vom 28.6. bis zum 1.7. findet zum 5. Mal das größte Musik

Festival Schwedens mit den größten schwedischen sowie

internationalen Stars statt. Neben Metal-Legenden wie Sa-

baton, System Of A Down und Kreator geben sich auch

Größen wie Linkin Park, Mando Diao, The Killers, Fritz Kalk-

brenner, Danko Jones, Skindred, Danzig und sogar HipHop-

und Elektro-Größen, wie Stormzy, Die Antwoord und Scooter

die Ehre. Bråvalla ist eines der wenigen Camping Festivals in

Schweden. Und vereint das Beste aus Rock, Metal, Punk, Indie

und Electro in Norrköping.

Ein 4-Tages-Festival-Pass liegt bei € 225,-. Wem statt Camping

eher nach „Festi-Wellness“ ist, für den gibt es spannende Ho-

tel-Angebote in der Nähe. Z. B. im schicken Söderköppings

Brunn Hotel für ca. € 700,- oder für den kleineren Geldbeutel

das First Camp Kolmården (ca. € 400,-). Schnuckelige, kleine

Airb`n`bs locken bereits ab € 25,- pro Nacht. Die Deutsche Bahn

bietet von vielen Bahnhöfen in Deutschland ein Spezialticket ab

39,- Euro nach Norrköping an.

Auch dieses Jahr werden wieder rund 50.000 musikbegeisterte

Gäste beim Bråvalla Flygfält, einem Flughafen-Gelände, ca.

6km von der mitelalterlichen Innenstadt Norrköpings, erwar-

tet. Norrköping trägt aufgrund der historischen Rolle für die

Papier- und Textilindustrie den Beinamen „Manchester von

Schweden“. Diese Industriezweige wurden vom Motala Ström

betrieben, der mitten durch die Stadt verläuft. Hier lohnt sich

ein Besuch alleine schon, um die altertümliche Felszeichnun-

gen, die bereits aus der Nordischen Bronzezeit stammen, zu

erkunden.

Eurojackpot, Europas Millionenlotterie:

Jeden Freitag geht es um mindestens 10 Mio. €. Und der Jackpot kann bis

auf 90 Mio. € ansteigen! (Chance rd. 1: 95,4 Mio.)

Aktuell wird in Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Italien,

Kroatien, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der

Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn gespielt.

Es müssen fünf aus 50 Zahlen sowie zwei von zehn sogenannten

Eurozahlen richtig getippt werden. Schon mit zwei Richtigen aus 50 und

einer richtig getippten Eurozahl gewinnt man rund 8 Euro. Der höchste

Jackpot bei Eurojackpot seit der Einführung in 2012 betrug 90 Mio. € und

wurde bisher dreimal ausgespielt. Erst Anfang dieses Jahres durften sich 5

Glückspilze aus Deutschland, den Niederlanden und Dänemark den 90 Mio

€-Jackpot teilen. Annahmeschluss bei LOTTO Hamburg ist jede Woche

freitags um 18:45 Uhr.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend in Helsinki

gezogen und ab ca. 21:30 Uhr mit den Gewinnquoten veröff entlicht,

insbesondere auf lotto-hh.de und eurojackpot.de.

