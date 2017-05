8. Mai 2017

Top 4

Drei Jahre nach seinem letzten Solo-Album „The Best Day” meldet sich der coole Ex-Sonic-Youth-Sänger (58) mit fünf neuen So­ngs zurück und begeistert durch herausra­gen­de Gitarren-Soli. Zu den Highlights gehören „Ex­alted” und „Smoke Of Dreams”. Die zwi­schen 7 und 12 Minuten langen Songs gibt´s live am 20. Juni im Uebel & Gefährlich. (Caroline Records)

Hier gibt’s weitere Infos: https://www.thurstonmoore.com/