6. Mai 2017

Top 3

Auf Album Nummer sieben der südafri­ka­ni­schen Millionenseller mischt erstmals Se­ven­du­st-Mitglied Clint Lowery als Lead-Gitarrist mit. Stilistisch knüpfen Seether an alte Tage an: Post-Grunge-Nummern wie „Some­thing El­se“ ist ein angenehmer Alice-In-Chains-Vibe zu eigen. Bei „Betray And Begrade“ kommt Shaun Morgans Bewunderung für Kurt Co­bain zur Geltung. Auch in ruhigeren Momen­ten („Ag­ainst The Wall“) weiß die Band zu über­­zeugen. (Universal)

Hier gibt’s weitere Infos: http://www.seether.com/