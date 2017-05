5. Mai 2017

Run Fun Day 2017

Hamburgs neues Laufformat – für DurchStar­ter, FunStarter oder TeamStarter!

Am 21. Mai ist für jeden etwas dabei: Ob 6 Meilen (9.656 m) für die Ambitionierten oder 3,9 Meilen (6.276 m) für die,

die es lockerer angehen lassen wol­len.

Was zählt, ist der Teamspirit, also bringt eure Freunde oder Kollegen mit und nehmt zu fünft an der Teamwertung teil.

Start und Ziel ist das Leichtathletikstadion (Jahnkampf­ba­hn).

Von hier geht es rund um den Stadtpark und auf Teilen der Marathonstrecke dur­ch die City No­rd.

Mehr Infos gibt es hier: http://www.runfunday.de/

