1. Mai 2017

US 17, ab 04.05., R: W. Beatty

Ein beeindruckendes Ensemble bekannter Na­men (u. a. Phil Collins‘ Tochter Lily und Warren Beatty) täuscht nicht darüber hin­weg, dass die Dramedy altbacken und lang­wei­lig ist.

Filminfos:

In REGELN SPIELEN KEINE ROLLE (OT „Rules Don’t Apply“) geraten eine aufstrebende Nachwuchsschauspielerin (Lily Collins) und ihr junger, ehrgeiziger Chauffeur (Alden Ehrenreich) in die Abhängigkeit eines exzentrischen und völlig unberechenbaren Milliardärs (Warren Beatty).

Hollywood, 1958. Marla Mabrey (Collins), eine Schönheitskönigin aus der Provinz und fromme Baptistin, kommt nach Los Angeles, da der berüchtigte Howard Hughes (Beatty) sie unter Vertrag genommen hat. Am Flughafen wird sie von Chauffeur Frank Forbes (Alden Ehrenreich) abgeholt, einem tief religiösen Methodisten, der kurz davor steht, seine Liebste zu heiraten, die er schon seit der 7. Klasse kennt. Doch Marla und Frank fühlen sich sofort zueinander hingezogen, was nicht nur ihre religiösen Überzeugungen auf eine harte Probe stellt, sondern auch Hughes Regel Nr. 1 verletzt: Angestellten ist es verboten, mit Vertragsschauspierlinnen jegliche Art von Beziehung einzugehen. Schon bald stehen Marla und Frank zunehmend unter den Einfluss des Milliardärs, jeder von beiden auf sehr unterschiedliche und unvorhersehbare Weise. Je tiefer Hughes sie in seine bizarre Welt zieht, desto mehr geraten die Wertvorstellungen der jungen Leute ins Wanken und stellt ihr Leben grundlegend auf den Kopf.

