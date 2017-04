28. April 2017

Täglich ab 12 Uhr öffnet der Sky and Sand-Beachclub wieder sei­ne Tore in eine Welt aus schatti­gen Lounges, ein­em coolen Pool, fei­nem Fidschi-Sand und einer der längsten Ba­rs der Stadt. In 30 Metern Höhe, auf dem ober­s­ten Parkdeck der Hamburger Meile, gibt´s außerdem fruchtige Cocktails und Sna­­cks vom Grill.