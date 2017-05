7. Mai 2017

Der Grammy-nominierte Superstar des zeitge­nös­sischen Bluesrock: Joe Bonamassas aktu­el­les Studioalbum „Blues Of Despera­ti­on“ erschien vor rund einem Jahr. Jetzt bringt der New Yorker – der am 8. Mai seinen 40. Ge­burtstag feiert – mit dem für ihn typischen An­zug und Sonnenbrille seine neuen Songs live auf die Bühne.

