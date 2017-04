25. April 2017

Hier wird die goldene Zeit des Indie-Rock ge­feiert, als zwischen 2001 und 2008 die Hit-Al­ben von Bands wie The Strokes, White Stri­pes, Libertines, Bloc Party, Arctic Monkeys und Co. veröffentlicht wurden. Der eine oder andere aktuelle Indie-Hit landet ebenfalls auf dem Plattenteller, den Eavo (Münster) bedie­nt. Dieser freut sich über eure Musikwünsche, die ihr vorab in die Facebook-Veranstaltung posten dürft.