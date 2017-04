26. April 2017

Das erste Jahrzehnt im neuen Jahrtausend ist mit der eindringlichen Stimme von Jonathan Vandenbroeck und seinen Top-Hits „Ayo Technology“ oder „You And Me (In My Pock­et)” verbunden. Nun, mit seinem sechsten Al­bum „Modern Heart“, ist es Zeit für eine Neuorientierung. Der belgische Singer/Song­writer möchte mit einem Klangbett aus Urban Soul und Tropical House begeistern.