Review: The Cast

30. Mai 2017

The Cast, 04.05., Schmidt Tivoli

Diese Gruppe aus 6 Darstellern, 3 Frauen und 3 Männer, hatten ihrem Programm – The Cast – den Untertitel „ Oper macht Spaß“ gegeben und genau das hat es auch.

Diese Gruppe hat die Bereiche Oper, Musical und Operette in ein sehr altes, für unsere Zeit aber neues Licht getaucht. Früher, zur Zeit Mozart’s, Verdi, Puccini etc. war es üblich, dass man im Saal nicht stumpf da sitzt und die Aufführung über sich ergehen lässt, damals hat man allein die so genannten Superhits während der Aufführung lauthals mitgesungen oder mitgeklatscht. Da wurde auch bei einem Konzert zwischen den Sätzen bei Gefallen frenetisch applaudiert und Wiederholung des Satzes gefordert. Um das zu versinnbildlichen, in England musste das Orchester bei der Uraufführung von Edgar Elgar’s „Pomp and Circumsdance“ den Satz „ Land of Hope and Glory „ allein 14 Mal wiederholen. Heute nicht mehr vorstellbar.

Aber zurück zu der Aufführung, sie war erfrischend, mitreißend, extrem sinnlich, zeitgemäß, erfrischend und belustigend. Dieser Abend im Schmidt Tivoli hat allen Zuschauern unheimlich viel Spaß gemacht und alle waren traurig, dass er schon vorbei war. Dieser Abend hätte immer so weiter gehen können. Hoffentlich kommen diese Künstler sehr schnell wieder.

