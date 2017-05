OXMOX präsentierte: DISCOMOVE 20.05., Harburger Binnenhafen

23. Mai 2017

Nachdem die Warm-up-Party am Freitag spri­­ch­­­wörtlich ins Wasser gefallen war, kon­nte der eigentliche Move am Samstag bei bes­tem Wetter stattfinden. 15 geschmückte Discotrucks (in­­kl. OX­MOX-Wagen) und ca. 25.000 Besucher zogen ihre Runden um den Harburger Bin­­nenhafen. Bunte Kostüme und Hits von Ab­ba bis Boney M. sorgten für eine ausgelassene und friedliche Party. Am Kanalplatz wur­de mit den DJs Michael Wittig und Matthias Tschirner noch lange gefeiert!

