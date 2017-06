1. Juni 2017

LANGE NACHT DER MUSEEN

22.04., div. Locations

Die 17. Lange Nacht der Museen hat in Ham­­­burg knapp 28.000 Besucher angelockt. Aus 800 Veranstaltungen in 54 beteiligten Häu­­sern stellten sich die Nachtschwärmer ihre individuelle Route zusammen. Viele Besucher zog es in die kleinen Häuser fernab ausgetretener Museumspfade, wie z. B. das Polizeimuseum. Vera Neukirchen, Leiterin Museumsdienst Hamburg: „Die ‚Mut­­ter aller Nächte‘ ist ein Gemeinschaftserlebnis: Mit Freunden Hambur­gs Museumslandscha­ft zu entdecken und dabei in vollen Bussen mit gutgelaunten Gästen die nächtliche Stadt zu durchqueren, gleicht der positiven Atmosphäre eines großen Festes.“

