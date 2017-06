6. Juni 2017

JOE BONAMASSA

10.05., Barclaycard Arena

Virtuoses Gitarrenspiel, cooles Outfit mit Son­nenbrille und elegantem Anzug, dazu Ge­plauder über alte Zeiten im Downtown Blues­club – das waren die wesentlichen Zu­taten des zweistündigen, von OXMOX prä­sen­tierten Konzerts. Rund 4.000 Besucher lau­schten andächtig den Fin­gerübungen des Meisters. Beim vierten Song („No Good Pla­ce For The Lonely“) riss es sogar zwei Fans von den Stühlen!

R. Merkel

