13. Mai 2017

OXMOX präsentiert: 13. Mai, HAMBURG-BAND­CON­TEST Event #143, Grüner Jäger, ab 9,90 €

Am letzten Tag des Viertelfinales spielen The Third Light (Alternative-Rock aus Hamburg), Viv and the Sweet Wine (Blues Rock aus Ham­burg), Until We Die (Metalcore aus Schles­wig-Holstein), StandBild (HipHop aus Schleswig-Holstein), Zungenschuss (Deut­sch-Rock aus Hamburg) und Audioaktiv (Ro­ck aus Schleswig-Holstein) um den Einzug ins Halbfinale (06.+07.07. Marias Ballroom). Spe­cial Guest: LautGedacht (Pop-Rock aus Ham­burg).