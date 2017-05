26. Mai 2017

Die kanadische Rockband hatten von Anfang an einen „einfachen Plan“: Sich vor „richtiger“ Arbeit zu drücken. Diese Absicht haben Pierre Bouvier (Ges.), Chuck Comeau (Dr., Ges.), David Desrosiers (B., Ges.), Sébastien Lefebvre (Git., Ges.) und Jeff Stinco (Git.) erfolgreich umgesetzt und feiern das 15. Jubiläum ihres Debütalbums „No Pads, No Helmets … Just Balls“.

