24. Mai 2017

Die Original-Mitglieder Chris White (Sax.) und Chris Whitten (Dr.) kommen mit fünf Gast­­musikern auf Tour. „Ich glaubte nicht, dass es möglich wäre jemanden zu finden, der in Marks Schuhen stehen könnte“, erklärt Whi­te. „Mit Te­ren­ce Reis haben wir die einzige Per­son auf dem Planeten gefunden, die wie Mark spielen und singen kann, aber ihre eigene Identität bewahrt.“ Hits vom Schlage „Sultans of Swi­ng“ oder „Money for Nothing” stehen auf dem Programm.

