20. Mai 2017

Elf Jahre nach ihrem Debüt „Inside In/Inside Out“ gesteht Sänger Luke Pritchard, dass er erst jetzt so richtig um die Qualität des erfolgreichen Erstlings wisse. Mit einem Best-of (u. a. „Naïve“) sowie der neuen Single „Be Who You Are“ melden sich die britischen Indie-Rocker Hugh Harris (Git.), Max Rafferty (B.) und Paul Garred (Dr.) zurück.

