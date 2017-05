27. Mai 2017

Die Metal-Legenden Bruce Dickinson (Ges.), Dave Murray (Git.), Adrian Smith (Git.), Ja­nick Gers (Git.), Steve Harris (B., Key.) und Nicko McBrain (Dr.) setzen ihre „The Book of Souls“-Tour fort. „Die neuen Songs sowie Mas­kottchen Eddie und die Bühnenbilder im Ma­ya-Stil kamen bisher super an. Wir wissen, dass viele Fans unsere älteren Songs hören wol­len. Deshalb werden wir sie auch weiterhin spielen“, so Gründungsmitglied Harris.

Weitere Infos gibt’s hier