13. Juni Vintage Trouble

10. Juni 2017

Vintage Trouble, Mojo Club, ab 29,45 €

Im Vorprogramm der Rolling Stones, von The Who oder AC/DC haben Vintage Trouble Mu­­­sikfans rund um den Globus begeistert. Die amerikanische Rhythm & Blues Band liefert ei­­­ne energetische Show. Auf der Bühne mach­en Sänger Ty Taylor, Gitarrist Nalle Colt, Bas­si­st Rick Barrio Dill und Drummer Richard Danielson Songs wie „Knock Me Out“ zum Pro­­gramm.

