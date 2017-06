10. Juni Monster Magnet

8. Juni 2017

Monster Magnet, Gruenspan, ab 32,- €

Anfang des Jahres verkündete Dave Wyn­dorf (60, Monster Magnet): „2017 will bring a new Magnet album. Jet-fueled. Nitro-burning. Total Ro­ck!“ Seit dem Erscheinen des Debüts „Spine Of God“, das die Blaupause für Stoner Rock wurde, ge­hört die Band zu den einfluss­rei­ch­s­ten in den Be­reichen schnell, hart und laut.

