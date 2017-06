RISE AGAINST – Wolves

7. Juni 2017

Die amerikanische Punk/Hardcore-Truppe Rise Against mel­det sich drei Jahre nach der #1-Platte „The Black Market“ mit neuem Material zurück …

Mit Kra­chern wie dem hymnisch­en „House On Fire“ sowie dem treibenden „The Violen­ce“ geht´s los. Verschnaufpausen gibt´s kaum – bei der musi­ka­lischen Klasse, die Tim McIl­rath (38, Ges.), Joe Principe (42, B.), Bran­don Bar­nes (38, Dr.) und Zach Blair (42, Git.) an den Tag legen, sind diese auch nicht nötig. (Virgin Records)

