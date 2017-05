20. Mai 2017

Top 10

David Bowie, Kurt Cobain und Fußball­spie­­ler/-trainer Claudio Ranieri – von die­sen Persönlichkeiten ließ sich die Britpop-Ba­nd aus Leicester für ihr sechstes Stu­dio­al­bum inspirieren. „Bless This Acid House“ ist Indie-Rock vom feinsten. Genauso gelungen ist das achtminütige „Are You Looking For Action?“ sowie der Hit „You´re In Love With A Psycho“. (Sony)

Hier gibt’s weitere Infos: http://www.kasabian.co.uk/