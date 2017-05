14. Mai 2017

Mit Jens Siverstedt (Git., Ges.) haben Bjö­rn Dixgård (36, Ges., Git.) und Co. den Aus­stieg von Grün­dungsmitglied Gustaf Norén (36) er­folg­­­­reich kompensiert. Jetzt gibt‘s die erste Platte in der neuen Besetzung: Mit der Kla­vier­ballade „Break Us“ geht‘s gefühlvoll los, bevor „Shake“ zum Tanzen einlädt. Ein weiteres Highlight ist „Hit Me With A Bottle“, das lediglich mit einer Akustik-Gitarre und Björns kratziger Stimme auskommt. (Warner)

