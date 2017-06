5. Juni 2017

OXMOX präsentiert: TEDDY SHOW

15.06., Barclaycard Arena

Im neuen Programm „Ds passiert alles in dein Birne!“ vereint Teddy Teclebr­h­an sein Kön­nen als Schauspieler und Entertai­ner zu einer Show aus Comedy, Musik und Ta­nz­einlagen. In den Rollen als Ernst Riedler, An­toine, Percy und Lohan Cohan erzählt Ted­dy humorvoll von alltäglichen Themen wie Freu­ndschaft, Fa­mi­lie, Beruf, Politik und Liebe. Mit seinen Fi­gur­en hat der 33-Jährige im In­ternet und auf der Bühne Kultstatus erreicht. OXMOX verlo­st Ti­ckets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Teddy” an gewinne@oxmoxhh.de!

