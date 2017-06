3. Juni 2017

CIRCUS RONCALLI

03.06.-02.07., Hamburg-Moorweide

„Wir freuen uns, im Rahmen der Jubiläums­tour­­­nee in Hamburg zu gastieren“, so Direktor Bernhard Paul (Circus Roncalli). Bereits 450.000 Zuschauer er­lebten das neue Programm „40 Jahre Reise zum Regenbogen“. Verzaubert werden die Gäs­­te in einem der schönsten Circuszelte der Welt, beleuchtet von mehr als 10.000 Glüh­bir­nen. 80 historische Wagen, 120 Artisten, Mu­si­ker, Künstler und Mitarbei­ter machen die At­mos­phäre perfekt. Bewährte und neue Höchst­leistungen aus aller Welt gibt´s u. a. mit Vivi Paul im Luftring, Lili Paul mit Kontorsions­ak­robatik, dem Trio Csàszàr auf dem Schleu­der­brett, Weißclown Gensi u.v.m. OXMOX verlost Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Betreff “Roncalli” an gewinne@oxmoxhh.de!

