Zippo vereint Livemusik-Fans bei Rock am Ring!

16. Mai 2017

Bereits seit Jahrzehnten vereint Zippo Livemusik-­Fans und gibt ihnen die Macht,

Musiklegenden zu zeigen, dass sie mehr wollen – indem sie ihre Feuerzeuge in die Luft

strecken. Diesen Juni wird mit Zippo gerockt – beim größten Rockmusik-­Event in

Deutschland: Rock am Ring. Die Kultmarke würdigt Livemusik mit der unübersehbaren Zippo

Encore Area und einer limitierten Edition von Rock am Ring Erinnerungsstücken.

Beim diesjährigen Rock am Ring treten einige der Größen der Musikbranche auf, unter

anderem Rammstein, die Toten Hosen und System of a Down. Dieses unglaubliche Rock

Line-­Up wird ohne Zweifel für eine Reihe legendärer Auftritte und Zugaben sorgen.

Der historische Encore-­Moment, also die Zugabe, wird von Kennern als ultimativer Fangruß

verstanden und hatte seinen Ursprung bereits vor einigen Jahrzehnten. In dieser Zeit hat

sich das klassische Zippo Feuerzeug zu einem gefeierten Stück der Musikszene entwickelt.

Ob als Star auf Lynyrd Skynrd ́s “Turn It Up” Albumcover oder bis hin zum Ersatz von Syd

Barrets (Pink Floyd) verlorenem Plectrum – das kultige Sturmfeuerzeug hat einen festen

Platz in der Geschichte der Rockmusik eingenommen.

Mach dich auf zu der Zippo Encore Area, feier zur Livemusik, entdecke die umfassende

Produktpalette und schnapp dir eins der limitierten Rock am Ring Zippo Feuerzeuge.

Seit leidenschaftliche Fans das erste Flammenmeer entzündeten, zählen Zippo Feuerzeuge

zu den ultimativen Accessoires, um ein mutiges Statement in der Musik zu setzen.

OXMOX verlost 2 Tickets für Rock am Ring sowie Zippo‘s in der limitierten Rock am Ring-Edition!

Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Zippo” an gewinne@oxmoxhh.de!

„Rock `n ́Roll“ mit der Zeit und hol dir die kostenlose, virtuelle Version des Zippo

Feuerzeugs! Die beliebte Virtual Zippo Lighter App gibt es zum Gratis-­Download für Android

und iOS und ist perfekt zum hochhalten, während man abrockt.

Rock am Ring findet vom 2.-­ 4. Juni 2017 am Nürburgring statt. Weitere Informationen gibt es

hier: http://www.rock-­am-­ring.com

Die limitierte Rock am Ring Zippo Edition ist auf dem Fesivalgelände für 25€ zu erwerben.

Weitere Informationen gibt es auf : www.zippo.de