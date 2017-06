8. Juni 2017

HANSA-PARK: Nervenkitzel und Spaß am Meer

In den HANSA-PARK in Sierksdorf an der Ostsee kommen schon seit 40 Jahren, zahl­reiche Adrenalin-Fans zu Besuch, um ein ab­wechslungsreiches Freizeitprogramm zu ge­nießen.

Der Freizeitpark bietet in der Saison 2017 wieder neue Fahrattraktionen und faszi­nierende Shows.

Neben den Klassikern wie „Nessie“ und „Der Fluch von Novgorod“ sind 2017 gleich drei neue Attraktionen dabei:

der Skyfly „Kärnapulten“, der Hyper-Coaster „Der Schwur des Kärnan“ inkl. XXL Rückwärtsfreifall und die Kinder-Ach­terbahn „Der kleine Zar“.

