FIRE-Abend mit Jack Fire

17. Mai 2017

JACK DANIEL’S ist seit vergangenem Herbst um

ein neues Produkt reicher. JACK FIRE ist das neue Geschmackserlebnis

und der erste Shot von JACK DANIEL’S. Leicht scharf, würzig mit Zimt und

überraschender Süße. Die leichte Schärfe macht ihn zum heißesten Mitglied

der JACK DANIEL’S Familie, vereint mit Original JACK DANIEL’S Old No. 7

Tennessee Whiskey bleibt er unmissverständlich JACK. Gut gekühlt wird

JACK FIRE als Shot genossen und darf auf keiner Party fehlen!

Seit Herbst 2016 ist JACK FIRE in angesagten Bars und Clubs sowie im

Einzelhandel erhältlich. Jetzt kommt JACK FIRE direkt in die Szene und sorgt

für einen brandheißen FIRE-Abend. Bereits im November vergangenen Jahres

war das FIRE-Mobil in Hamburg unterwegs und hat die Partygänger den

scharf-würzigen Shot kosten lassen.

Im Mai startet das FIRE-Mobil deutschlandweit durch!

Auftakt der FIRE-Abend Tour ist am 19. und 20. Mai 2017 in Hamburg. Ab 20 Uhr macht das FIRE-Mobil

an verschiedenen Hot Spots der Stadt heiße Zwischenstopps mit JACK FIRE. Die JACK FIRE-Crew gibt eine

Kostprobe – wer möchte, kann den neuen, würzigen Geschmack direkt vor Ort erleben. Die Route ist geheim,

aber JACK wird nicht zu übersehen sein. Doch Vorsicht: JACK FIRE ist schneller als die Feuerwehr und ganz

schnell am nächsten Einsatzort. In den folgenden Wochen ist das FIRE-Mobil noch in weiteren Städten über

das Land verteilt unterwegs und schenkt den Szenegängern einen heißen FIRE-Abend.

Es gibt über ein Dutzend Theorien, warum Jack Daniel seinen Whiskey „Old No.7“ genannt hat.

Eine davon besagt, dass er den sieben wichtigsten Frauen in seinem Leben ein Denkmal setzen wollte.

Den wahren Grund kennt aber nur Jack – und der lässt seine Biografen weiter rätseln.

Seit 1866 wird Old No.7 nach dem unveränderten Originalrezept von Jack Daniel hergestellt.

Sein rauchig-mildes Aroma hat ihn zu einem der bekanntesten Whiskey Klassiker gemacht. Ob pur,

auf Eis, mit Cola, Ginger Ale oder im Cocktail: Jack ist aus den Bars der Welt nicht mehr wegzudenken.

