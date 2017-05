EL VIAJE, 19.5., Schanzenzelt

16. Mai 2017

19.05. EL VIAJE Beginn 20 Uhr im Scharwenzelt

Ein Musikfilm mit Rodrigo González

Rodrigo Gonzalez, Bassist der deutschen Punkrock-Band Die Ärzte, reist nach Chile, auf den Spuren der Musik seiner Kindheit. 1974 floh er als Sechsjähriger mit seiner Familie vor der Militärdiktatur Augusto Pinochets nach Hamburg. Die Protestmusik der „Nueva Cancion Chilena“, die Rods Kindheit auch in Deutschland weiter prägte, wurde zum Soundtrack einer ganzen Generation, die für Menschenrechte und gegen die Diktatur in Chile auf die Straßen ging. Heute – ein halbes Leben später – kehrt Rod zurück in seine Heimat, vor allem aber auch zu seinen musikalischen Wurzeln. Sein Ziel ist es, ein Album mit den chilenischen Protestsängern der sechziger und siebziger Jahre und deren musikalischen Erben von heute aufzunehmen. schanzenzelt.de

