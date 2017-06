Diesen Sommer bringt euch HHonolulu Events wieder den Surf & Skate-Lifestyle direkt in die Herzen der deutschen Metropolen.

Zum zehnjährige Jubiläum des Surf & Skate Festivals in Hamburg wird richtig aufgefahren:

mit einem dreitägigen Open-Air-Festival! Vollgepackt mit musikalischen Highlights aus der Elektroszene, bekannten Indiebands und einer feinen Auswahl an Singer & Songwritern.

Für den Surf & Skate Flair sorgen Workshops, Skate-Contest, Filmvorführungen und die Kunstaustellung.

Das Jubiläumsfestival vom 15. bis 18. Juni in Hamburg wartet mit dem bis da hin größten Musikprogramm auf euch. Beginnend mit einem würdigen Open-Air-Auftakt am

Freitag auf dem MLOVE Future City Campus direkt an der Elbe wird anschließend bis in die frühen Morgenstunden auf dem legendären Partyschiff, der MS Stubnitz weiter gefeiert.

Die genauen Spielzeiten der Acts sind noch geheim – aber verraten sei bereits, dass DJ-Größen und Klangkünstler wie Extrawelt, Sascha Funke, Kollektiv Ost, Heimlich Knüller, Sutsche, Petar Dundov,

Epikur und Mononoid die Zuschauer beglücken. Für Gäste, die mehr auf handgemachte Musik stehen, sorgen Bands wie Pool, Sion Hill sowie Jules Ahoi & The Deepsea Orchestra für Unterhaltung und

am Samstagabend bringt die legendäre 0’Neill Party im Mojo Club die Meute mit fetten Hip-Hop-Beats von Afrob Soundsystem und Die Boys zum Ausrasten.

Samstag und Sonntag werden dem Publikum, neben dem Musikprogramm, auch verschiedene Workshops – wie Siebdruck und DIY-Surfbrett-Bau/ Skateboard-Bau – angeboten.

In der Iriedaily Miniramp vollführen Skater halsbrecherische Kunststücke, die Street-Art- und Foto-Ausstellung regt zum Träumen an und Food Trucks sorgen für das leibliche Wohl.

Auch neustes Gear, rund ums Surfen und Skaten, findet man in den zahlreichen Pop-Up Stores auf dem Gelände. Eingeläutet wird das Surf & Skate Festival mit der Europa- Premiere des neuen Films von Taylor Steele, „Proximity“, mit Kelly Slater, John John Florence und Co. am Donnerstagabend im Savoy Filmtheater.