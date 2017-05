24. Mai 2017

Der foodora-Streetfoodmarket Bites & Vibes geht auf große Summer Tour 2017

Auf der Veranstaltung werden die besten Restaurants aus dem foodora-Portfolio in Deutschland präsentiert

Mit Bites & Vibes startete der Lieferservice foodora ein neuartiges Streetfood Konzept,

welches schon im letzten Jahr in zahlreichen Städten Deutschlands seine Premiere feierte. Dieses Jahr

werden in noch mehr Städten die Leute zum Genießen und Tanzen eingeladen.

Das Besondere: Bei Livemusik und in angenehmer und entspannter Atmosphäre präsentieren die besten

Restaurants aus dem foodora-Portfolio ihre Kreationen. So lassen sich ganz entspannt die angesagtesten

Restaurants der Stadt kennenlernen und neue Favoriten entdecken.

Streetfood-Stände von The Burger Lab aus Hamburg, das Beets & Roots aus Berlin oder das 485 Grad

aus Köln gehören zu den diesjährigen Highlights der Tour.

So unterschiedlich auch die einzelnen Märkte ausfallen werden, Gäste können sich in allen teilnehmenden

Städten auf eine kulinarische Reise in die verschiedensten Küchen freuen und somit die Restaurantszene

ihrer Stadt neu erkunden.

Abgerundet werden diese kulinarischen Highlights mit einigen der angesagtesten DJs der Stadt und

vielversprechenden Newcomern. Von Chill-House über HipHop zu Tech-House: Das Musikprogramm ist

vielfältig und lädt zum Tanzen ein.

Termine:

04.06.2017: Altes Mädchen, Lagerstraße 28b, 20357 Hamburg

10.06.2017: Mash, Forststraße 7, 70174 Stuttgart

11.06.2017: Birgit & Bier, Schleusenufer 3, 10997 Berlin

17.06.2017: Roof Garden, Mehlstraße 2, 30159 Hannover

17.06.2017: Schöner Alfred, Frohnhauser Str. 75, 45143 Essen

18.06.2017: Club Bahnhof Ehrenfeld, Bartholomäus-Schink-Straße 67, 50825 Köln

24.06.2017: Seifenfabrik Dr. Thompson ́s, Erkrather Str. 230, 40233 Düsseldorf

24.06.2017: Planke Nord, Am Zoll- und Binnenhafen 55120 Mainz

Los geht es jeweils um 12:30 Uhr. Die Türen sind bis in den Abend durchgängig geöffnet.