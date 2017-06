1. Juni 2017

02.-04.06. Rock im Park

Rock im Park, Nürnberg, ausverkauft

Bands die auf dem Rock im Park spielen werden: 187 Strassenbande, Airbourne, Alter Bridge, AnnenMay­Kantereit, As Lions, Basement, Bastille, Beartooth, Beatsteaks, Beginner, Bonaparte, Bonez MC & Raf Camora, Broilers, Chefboss, Clutch, Code Orange, Crystal Fighters, Dat Adam, Dead!, Die Toten Hosen, Donots, Egotronic, Feine Sahne Fischfilet, Five Finger Death Punch, Frank Carter & The Rattlesnakes, Genetikk, Gojira, Greywind, In Flames, Jake Bugg, Kaiser Franz Josef, Kraftklub, Liam Gallagher, Lower Than Atlantis, Machine Gun Kelly, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Me And That Man, Motionless In White, Nimo, Nothing More, Okta Logue, Perturbartor, Pierce The Veil, Prophets Of Rage, Rag’n‘Bone Man, Rammstein, Razz, Red Sun Rising, Rival Sons, Schmutzki, Schnipo Schranke, Shvpes, Simple Plan, Skindred, Slaves, Sleeping With Sirens, Suicide Silence, Sum 41, System Of A Down, The Living Dead, Welshly Arms, Henning Wehland, Wirtz, u. a.

Mehr Infos auf rock-im-park.com

Hamburgs StadtMagazin OXMOX ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der Hamburger Medien-Landschaft und legendärer Trendsetter.

Hamburgs StadtMagazin OXMOX erscheint monatlich im Kulturgroßraum Hamburg – Norddeutschland – und wird Dank einzigartiger Informations-, Service- und Terminvielfalt seit rund 4 Jahrzehnten von den Hamburgern gerne und viel gelesen.

OXMOX Abo-Angebote

Der Neuabonnent erhält 12 OXMOX-Ausgaben für nur 25,- Euro oder 24 Hefte für 45,- Euro inkl. Mwst., Porto und Verpackung!

Jeder Neu-Abonnent erhält eine der Prämien nach Wunsch (so lange der Vorrat reicht).

Ihr spart also und bekommt eine Prämie gratis, sowie das neue OXMOX jeden Monat bequem zu Euch nach Hause geliefert!

Einfach anrufen und unter 040-24 87 77 Dein Wunsch-Abo samt Prämie bestellen, oder ein Fax

an 040-24 94 48 oder eine E-Mail an info@oxmoxhh.de – Betreff: Abo – schicken.

Teile diesen OXMOX-Beitrag jetzt gleich mit deinen Freunden in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc..).