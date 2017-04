30. April 2017

Gerry McAvoy (B., Ges.) und Ted McKenna (Dr.) waren langjährige Begleiter des 1995 ver­storbenen, irischen Blues-Rockers Rory Gal­lag­­her. Im Trio mit Marcel Scherpenzeel (Git., Ges., „the closest guitarist to Rory you wi­ll ever hear“) bringen sie die Musik ihres Id­ols auf die Bühne.

Tickets gibt’s hier