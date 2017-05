Hamburg Harley Days

5. Mai 2017

OXMOX präsentiert:

Vom 23.-25.06. findet das Festival zu Ehren der Motorrad-Marke Harley Davidson am Großmarkt statt und erwartet wieder bis zu 600.000 Besucher.

Am Freitag geht‘s ab 12 Uhr mit einem bunten Programm los:

So können diejenigen, die einen gültigen Motor­radführerschein besitzen, sich vor Ort eine Harley Davidson aussuchen und so Teil der „Demo Rides“ sein.

Für erfahrene Zweirad-Fahrer steht die „Wall of Death“ bereit, wo risikofreudige Besucher mit bis zu 60 km/h ihre Runden an der Steilwand drehen können.

Für musikalische Unterhaltung sorgen u. a. The Reverend Andrew James Gang (19:00) und The Dead Daisies (21:15) je auf der Hauptbühne am Groß­markt.

Neben den „Demo Rides“ und der „Wall of Death“ findet am Samstag ab 11 Uhr die „Ride-In Bike Show“ statt, wo etwa 120 außer­ge­wöhnliche Bikes um die Gunst der fach­kundigen Jury buhlen – die Sieger­ehrung findet gegen 15 Uhr statt.

Von u. a. Patricia Vonne (17:00) und Jimmy Cornett & The Deadmen (19:00) gibt‘s je auf der Haupt­bühne musikalisch was auf die Ohren.

Am abschließenden Sonntag dreht sich alles um die große Parade:

Tausende knatternde Mo­torräder fahren eine 33 Kilometer lange Stre­cke über u. a. die Reeperbahn und Köhl­brandbrücke – wer nicht selbst fährt, kann sich vom Straßenrand den imposanten Har­ley-Tross anschauen.

Musikalisch sorgen u. a. die HAMBURG BANDCONTEST-Sieger Fool‘s Paradise (15:30) und der Käptn Kaos Session Club je auf den Hauptbühnen für einen tollen Abschluss!

OXMOX verlost Meet & Greets mit den Dead Daisies!

Einfach eine Mail mit Euren Kontaktdaten und dem Betreff “Harley Days” an gewinne@oxmoxhh.de schicken und Daumen drücken.

Viel Glück!!!

Hamburgs StadtMagazin OXMOX ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der Hamburger Medien-Landschaft und legendärer Trendsetter.

OXMOX erscheint monatlich im Kulturgroßraum Hamburg – Norddeutschland.

OXMOX Abo-Angebote

Der Neuabonnent erhält 12 OXMOX-Ausgaben für nur 25,- Euro oder 24 Hefte für 45,- Euro inkl. Mwst., Porto und Verpackung!

Jeder Neu-Abonnent erhält eine der Prämien nach Wunsch (so lange der Vorrat reicht).

Ihr spart also und bekommt eine Prämie gratis, sowie das neue OXMOX jeden Monat bequem zu Euch nach Hause geliefert!

Einfach anrufen und unter 040-24 87 77 Dein Wunsch-Abo samt Prämie bestellen, oder ein Fax

an 040-24 94 48 oder eine E-Mail an info@oxmoxhh.de – Betreff: Abo – schicken.

Teile diesen OXMOX-Beitrag jetzt gleich mit deinen Freunden in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc..).

Teile diesen Beitrag