5. Mai 2017

Eurojackpot Festival-Reise-Tipp

Pünktlich zur Festivalsaison haben OXMOX und LOTTO Hamburg genau den richtigen Reise-Tipp in das teil­neh­men­de Eurojackpot-Land Norwegen für euch!

Vom 14.06. bis zum 17.06. findet das größte Musik-Festival Westnorwegens in den Mauern der mittelalterlichen Festung Ber­genhus Fortress statt.

Auch dieses Jahr werden mitten im Herzen der Stadt, am Nordende des UNESCO Welt­kulturerbes Bryggen in Bergen, wieder rund 10.000 musikbegeisterte Fans erwartet.

An vier ereignisreichen, hoffentlich sommerlichen Tagen fährt das Bergenfest wieder einen beeindruckenden Mix der besten Künstler der norwegischen und internationalen Musikwelt auf.

Von Electro über Pop, Rock, EMD, HipHop und Blues – mehr als 50 Top-Acts versprechen eine atemberaubende Show.

Dieses Mal u. a. mit Bryan Ferry, Ellie Goulding, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, Passenger und den Pet Shop Boys.

Die einzigartigen Bühnen und die faszinierend schöne Umgebung machen das Genre-übergreifende Bergenfest zu einem besonderen Erlebnis.

Bei dem wunderschönen Boutique Festival in der Stadt, in der die Sonne scheinbar niemals richtig untergeht, fühlen sich die Fans den Welt-Stars so nahe, als würden diese im eigenen Garten auftreten.

Tages-Tickets liegen zwischen 91,- bis 97,- € und 4-Tages-Pässe sind für 267,- € zu haben.

Wem statt Camping eher nach „Festi-Wellness“ ist, für den gibt es spannende Hotel-Angebote in der Nähe.

Z. B. ein 4-Tages-Pass inkl. Übernachtungen mit Frühstück im schicken Scadic Bergen City Hotel für 727,50 € oder für den kleineren Geld­beutel das Montana Vandrerhjem Hotel für 399,- € inkl. 4-Tages-Pass.

Flüge von Hamburg nach Bergen gibt`s schon ab 148,- €.

Die Strecke ist allerdings auch mit dem Auto sehenswert.

Eurojackpot, Europas Millionenlotterie: Jeden Freitag geht es um mindestens 10 Mio. €.

Und der Jackpot kann bis auf 90 Mio. € ansteigen! (Chance rd. 1: 95,4 Mio.)

Aktuell wird in Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn gespielt.

Es müssen fünf aus 50 Zahlen sowie zwei von acht sogenannten Eurozahlen richtig getippt werden.

Schon mit zwei Richtigen aus 50 und einer richtig getippten Eurozahl gewinnt man rund 8 Euro.

Der höchste Jackpot bei Eurojackpot seit der Einführung in 2012 betrug 90 Mio. € und wurde bisher dreimal ausgespielt.

Erst Anfang dieses Jahres durften sich 5 Glückspilze aus Deutschland, den Niederlanden und Dänemark den 90 Mio € Jackpot teilen.

Annahmeschluss bei LOTTO Hamburg ist jede Woche freitags um 18:45 Uhr.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend in Helsinki gezogen und ab ca. 21:30 Uhr mit den Gewinnquoten veröffentlicht, insbesondere auf www.lotto-hh.de und www.eurojackpot.de.

