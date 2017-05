4. Mai 2017

3 Männer – eine Leidenschaft: Bier.

Begonnen hat alles in einem Club des Mit­gründers Tim Becker auf dem Kiez. Dort entwickelte der gelernte Brauer Sascha Bruns die ersten Hopper Biere. Diese wur­den in öffentlichen Tastings ausgeschenkt und bewertet – so wurde entschieden, welche Rezepte es in die Flasche bzw. ins Fass schaf­fen. Diese Prototypentastings finden weiter­hin statt & das Team um Lars Großkurth freut sich über jeden, der sich als Versuchs­kaninchen zur Verfügung stellt. Zu Beginn wurde in einer Brauerei in Celle mitpro­duziert, inzwischen steht die eigene Hopper Bräu Brauerei in ganzer Pracht in Bahren­feld. Dort wird nicht nur produziert, sondern auch fleißig probiert! An der hauseigenen Bar gibt es zehn Biere frisch vom Fass, Für alle, die nur Zeit für einen kurzen Walk-In haben, gibt‘s einen praktischen SixPack zum mit­nehmen. Das Team möchte nicht nur, dass die Leute ihr Bier trinken. Sie wollen ihnen auch den Prozess näher bringen. So finden jede Woche Führungen durch die Brauerei und Tastings von eigenen und fremden Bieren statt, die den Hopper Jungs besonders gut schmecken. Für diese Events kann man sich auf der Internetseite anmelden. Bei Hopper Bräu gibt es nichts zu verstecken, jeder Be­sucher kann alles miterleben was an Heraus­forderungen auf die Mitarbeiter zukommt.

Neben der Bar in der Brauerei gibt es noch die „Hopper Bude“ – ein Seminarraum. Für größere Veranstaltungen kann die ganze Halle inklusive Bar gemietet werden.

Die Klassiker:

Anstich – Das Festbier – Märzen Septemberfestbier

Helle Aufregung – Tschechisches Lagerbier

Weizheit – Weizen India Pale Ale

Amerikanischer Traum – India Pale Ale

Nussferatu – Brown Ale

Dunkle Macht – Smoked Porter

Specials:

Tutti Frutti – Saison mit Reineclauden/ Gurke

Nordisch WildHopp – Nordisch Ale

Weizheit Cognac Barrel Aged – Weizen IPA gereift im Cognac Fass

Salonsozialist – Weizendoppelbock mit Champagnerhefe

Prollbock – Dunkler Bock

Son of the Gun – India Pale Ale

Shipa Amarillo – India Pale Ale