Das neue OXMOX ist da!

27. April 2017

Hamburgs StadtMagazin OXMOX – jetzt mit:

7. Holsten Brauereifest – Vom 12.-14. Mai lädt die Holsten Brauerei wieder zum traditionellen Brauereifest auf das Gelände an der Holstenstraße. Ein buntes Programm rund um das Bier mit den Ecken und Kanten erwartet die etwa 30.000 Besucher. Das große Opening-Konzert am Freitag (ab 18 Uhr) gibt die Hamburger HipHop Combo Fünf Sterne deluxe. Die Rapper Das Bo, Tobi Tobsen, Marcnesium und DJ Coolmann haben den deutschsprachigen HipHop mit Hits wie „Dein Herz Schlägt Schneller“ entscheidend geprägt. Nach jahrelanger Bühnen-Abstinenz haben die Genre-Helden für diesen Herbst ein neues Album angekündigt – vielleicht gibt es einen ersten Live-Vorgeschmack? Mit dem jährlichen Brauereifest schenkt Holsten den Hamburgern als Dank für ihre Treue und Verbundenheit ein authentisches Erlebnis-Wochenende und unterstreicht seine enge Bindung an die schönste Stadt der Welt. Der Slogan „Ecken. Kanten. Holsten.“ steht für ein Bier mit ehrlichem Charakter – davon kann sich jeder auf dem Holsten Brauereifest überzeugen!

Außerdem im Heft:

Die ultimative History: 76 Jahre Bob Dylan

UNI-Hamburg: AIESEC berichtet exklusiv aus dem „Büro der Weltverbesserer“

Interview: Volker Bräutigam & Friedhelm Klinkhammer über „27.000 Experten für Fake News“

Trump Cartoon-Special

Band des Monats: Mando Diao „Wir haben eine gute Zeit in einer abgefuckten Welt“

Gastro-Tipps: 10x Schnitzel essen in Hamburg

Die besten 20 Festivals: Tickets gewinnen für Rostock Rockt u. a.

Neue Kolumne: Henning Wehland (H-Blockx & Söhne Mannheims) „Tresengedanken“

HAMBURG-BANDCONTEST: Neue Teilnehmer + Special Guests im Viertelfinale vom 10.-13.05. im Grünen Jäger auf St. Pauli

Hamburgs größter Eventkalender: City-News, Ausstellungen, Theater-Tipps, neue CDs, aktuelle Filme, Kleinanzeigen-Dschungel, alle Termine, Flohmärkte u. v. m.!

OX2017