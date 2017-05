BÜLENT CEYLAN – „Bülents Beste“

3. Mai 2017

Lacher am laufenden Band – so die Spaßgarantie für Bülent Ceylans brandneue Doppel-DVD „Bülents Beste“ mit den Highlights aus „Die Bülent Ceylan Show 1 – 4“ und „Bülent & seine Freunde 1 – 2„.

Legendär ist seine mit Augenzwinkern inszenierte Lebensgeschichte oder die Superhelden-WG mit Bülents größten Helden ganz privat.

Ausgezeichnet u.a. mit dem dem Deutschen Comedypreis als „Bester Comedian„, dem“ Bambi„, dem „Deutschen Fernsehpreis“ sowie ausverkauften Arenen und hohen Einschaltquoten, gehört der gebürtige Mannheimer zur Speerspitze seines Genres.

Halb deutsch, halb türkisch, als eingedeutschter Türke oder getürkter Deutscher nimmt Ceylan sich in verschiedenen Rollen am liebsten selbst aufs Korn. Aber nicht nur, vor allem nimmt er die Eigenarten von Mannheimern und Deutsch-Türken auf die Schippe.

Der 1976 geborene Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters schaffte den Durchbruch mit seinem Programm „Döner for one – mit alles“ (2002), gefolgt von „Halb getürkt“ und „Kebbabel net„. Für seine angestrebte Bühnenkarriere brach er sein Studium der Philosophie und Politikwissenschaften ab. Unterstützt von dem Comedy-

Autor Roland Junghans, der das erste Bühnenprogramm für ihn schrieb, hatte Bülent Ceylan sein Metier gefunden und konnte fortan die Palette seines parodistischen und pointenreichen Humors voll ausschöpfen. Zwischendurch nutzte er sein großes Talent immer wieder als Schauspieler: Als Mustafa tritt er in mehreren Folgen der TV-Serie „Hausmeister Krause“ auf und spielt in der Sitcom „Bewegte Männer“ eine feste Rolle.

Im Mai 2009 betritt Bülent Ceylan die Bühne der mit 10.000 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena in Mannheim und begeistert mit seinem Programmquerschnitt „Bülent Ceylan – live„. Ein Jahr später erhält er seine erste eigene RTL-Show „Die Bülent Ceylan Show“ – vom Start weg ein Publikumsmagnet.

Der Kabarettist weiß besonders durch seine Verwandlungskunst zu begeistern. Egal ob die tratschende Pelzhändlerin Anneliese, der cholerische Hausmeister Mompfred oder der proletenhafte „Alpha-Türke“ Hasan – Ceylan ist ein Meister im Umgang mit den verschiedenen Kulturen, räumt mit Klischees auf und kokettiert mit den gängigen Stereotypen rund um Türken und Deutsche. Er kommentiert die Ereignisse der Woche und diskutiert Alltagsangelegenheiten.

Oft bezieht Bülent Ceylan auch das Saalpublikum ein oder macht Umfragen in Fußgängerzonen, die in der Show als Einspieler gezeigt werden. In der ‚Bülent Ceylan Show‘ ist meist auch ein Stargast dabei – u.a. wie seine Comedy-Kollegen Dr. Eckart von Hirschhausen, Kaya Yanar und Carolin Kebekus.

Außerdem präsentiert er in seiner Show aufwendig inszenierte Film- und Werbespot-Parodien. Auch seine erfolgreiche Stand-up-Show „Bülent & seine Freunde“ glänzt mit Überraschungen. Wenn der „Rocker“ unter Deutschlands Comedians ruft, kommen sie alle. In ist wer drin ist, vom Who’s Who der Comedy-Szene bis zu den Hoffnungsträgern der deutschen Stand-up-Szene. Und besonders spaßig wird es, wenn Bülents Lebensweg auf amüsante Art und Weise nachgezeichnet wird.

OXMOX verlost Bülents Beste – das Beste aus 36 Sendungen in 12 Rubriken und erstmals auf DVD alle Clips aus „Bülent & seine Freunde„. Bülents Beste – der direkte Angriff aufs Zwerchfell!

www.buelent-ceylan.de