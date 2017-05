4. Mai 2017

„Battlefield 1 They Shall Not Pass, die erste von vier Erweiterungen für Battlefield 1, verlagert die Weltkriegsfront nach Frankreich. Als Veteranen der französischen Armee verteidigen die Spieler auf insgesamt vier neuen Karten mit zusätzlichen Waffen und Fahrzeugen ihre Heimat gegen feindliche Truppen. Für Abwechslung auf den Schlachtfeldern sorgt der neue Spielmodus Frontlinien, der die beliebten Modi Eroberung und Rush in sich vereint.

Die Marschroute der neuen Inhalte führt die Spieler quer durch Frankreich: In den verwinkelten Gängen von Fort Vaux ringen Deutsche und Franzosen um die Kontrolle der mächtigen Festung, während nur wenige Kilometer entfernt eine Schlacht in den lodernden Verdun-Höhen entfacht. Auch die malerischen Landschaften von Soissons und Bruch werden zum Schauplatz der Zerstörung, wenn der neue Behemoth Char C2-Panzer über die grünen Hügel rollt und die neue Eliteklasse der Grabenkämpfer durch die Schützengräben wütet.

OXMOX verlost ein Battlefield-1-Merch-Paket, bestehend aus einer Leinwand im Battlefield-1-Design, einem Posterbook und einem Poster.

Zum Gewinnen einfach eine Mail mit Euren Kontaktdaten und dem Betreff „BATTLEFIELD“ an gewinne@oxmoxhh.de schicken und Daumen drücken. Viel Glück!!!

