OXMOX präsentiert HAMBURG-BANDCONTEST Halbfinale

1. Juni 2017

HAMBURG-BANDCONTEST

Die besten Bands & Special Guests im Halbfinale am 06.+07.07. in Marias Ballroom

Vier Tage lang wurde gerockt, geschwitzt und ge­jubelt – bei den Viertelfinale-Events des HAMBURG-BANDCONTEST im Grü­­nen Jäger auf St. Pauli. Un­terstützt von Fa­milie, Freunden und Fans reisten die Kan­di­da­ten des 32. HAM­BURG-BANDCON­TE­STs aus dem gesamten Bundesgebiet an. Mo­de­rie­rt von Klaus Schulz, Gniechel und Jul Ku­la überboten sich die Teilnehmer an Spiel­freu­de und musikalischer Qualität. Entspre­ch­end schwer fiel die – von Publikum und Ju­ry – getroffene Wahl der zukünftigen Halbfi­nalisten. Wir haben Eindrücke der Veran­stal­tungen ge­sam­melt und verraten, wer den Einzug in die nächste Runde (06.+07.07. Marias Ballroom) geschafft hat und dem großen Finale (12.10. Ma­rkthalle) einen Schritt näher ist …

Donnerstag – 06.07. – Event # 144

Prohn & Spott – Folkrock aus Hamburg

Van Mango – Indie-Pop aus Hamburg

Schmidt – Pop aus Hamburg

The Third Light – Alternative-Rock aus Hamburg

Der Graaf & die letzte Begleitung – Rock aus Hamburg

Circus Genard – Gypsy-Pop aus Hamburg

Planet Pluto – Pop aus Schleswig-Holstein

Special Guest: Motus

Moderation: Kery Fay

Freitag – 07.07. – Event # 145

Erika – Rock aus Hamburg

StandBild – HipHop aus Schleswig-Holstein

B104 – Pop-Rock aus Mecklenburg-Vorpommern

Miss Ta Bo Thai – Indie Pop mit Schuss aus Hamburg

Turning Wheel – Melodic Pop-Rock aus Bremen

Find Hutch! – Alternativ Rock aus Hamburg

Until We Die – Metalcore aus Schleswig-Holstein

Special Guest: Pat Manky Park

Moderation: Jul Kula

OXMOX verlost Tickets für´s Halbfinale! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort “Bandcontest” an gewinne@oxmoxhh.de