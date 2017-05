HAMBURG-BANDCONTEST: Das Halbfinale am 06.+07.07.

17. Mai 2017

Nach vier aufregenden HAMBURG-BANDCONTEST Viertelfinal-Tagen im Grünen Jäger mit überwiegend grandiosen Musikern, steht Anfang Juli schon das nächste Event an: Nachdem Circus Genard, Der Graaf & die letzte Begleitung, Audioaktiv, Zungenschuss, StandBild, Until We Die, Viv and the Sweet Wine, The Third Light, Pay Pandora, Miss Ta Bo Thai, Turning Wheel, Sunfish, Prohn & Spott, Planet Pluto, Shandra, B104, Van Mango, Obskura, Hagen von Thymian, Find Hutch!, Schmidt, Erika, DUK – Rock³ um die Gunst des Publikums und der Jury spielten, findet am 06.+07.07. das große Halbfinale in Marias Ballroom statt. Welche Bands den Sprung ins Halbfinale geschafft haben, erfahrt ihr in Kürze hier sowie im neuen OXMOX!

Special Guests sind: Motus (06.07.) und die HAMBURG-BANDCONTEST Sieger von 2015 Pat Manky Park (07.07.)

