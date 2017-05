Außergewöhnliches Trainingserlebnis McFIT

4. Mai 2017

McFIT eröffnet ein neues Studio in der Hansestadt:

Von nun an können fitness­hung­rige Hamburger auch in der Langenhorner Chaussee 666 an ihrem Traumkörper arbei­ten.

Für alle Fans von Ausdauer- und Kraft­training bleiben in einem voll ausge­statteten Cardio- und Freihantelbereich wohl keine Wünsche offen.

Mitglieder werden at­mos­phärisch in ein Trainingszentrum ameri­ka­nischer Top-Athleten versetzt und haben die Möglichkeit mit Cyberobics® die neue Di­mension des virtuellen Kurstrainings zu er­leben.

Zur Eröffnung gibt es bis zum 18.5. den Monatsbeitrag für 14,90 Euro im Jahres­vertrag.

OXMOX verlost Drei-Monatsmit­gliedschaften. Einfach eine Mail mit Euren Kontaktdaten und dem Betreff “McFIT” an gewinne@oxmoxhh.de schicken und Daumen drücken. Viel Glück!!!

Hamburgs StadtMagazin OXMOX ist seit mehr als 40 Jahren fester Bestandteil der Hamburger Medien-Landschaft und legendärer Trendsetter.

OXMOX bietet seiner Leserschaft ein umfangreiches Service-Angebot an Hamburg-Informationen (all area). Neben vielfältigen Freizeitanregungen, wie dem täglichen größten Veranstaltungs-Kalender (mehr als 5.000 Termine), Kleinanzeigenteil (mit bis zu 500 Fließtextanzeigen), den Konzert-, Theater-, Kino- und CD-Tipps, werden aktuelle Nachrichten aus Kunst, Kultur und Umwelt ebenso wie kritische Reportagen und Interviews veröffentlicht. OXMOX bietet seinen Lesern ein hohes Maß an Hilfestellung zur Orientierung im Freizeitmarkt. Hamburgs StadtMagazin OXMOX erscheint monatlich im Kulturgroßraum Hamburg – Norddeutschland – und wird Dank einzigartiger Informations-, Service- und Terminvielfalt seit rund 4 Jahrzehnten von den Hamburgern gerne und viel gelesen. Teile diesen OXMOX-Beitrag jetzt gleich mit deinen Freunden in den Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Twitter, etc..)