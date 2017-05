AfroGospel Festival im STADEUM, 20.05., 19 Uhr

7. Mai 2017

Das mittlerweile 6. AfroGospel-Festival will das Stadeum wieder mit einmaliger Stimmkraft und einem Maximum an Emotionen füllen. Authentisch, stimmgewaltig und unvergleichlich präsentieren große Gospelchöre aus der Region gemeinsam mit internationalen Gospelstars unter der Leitung von Folarin Omishade einen unvergesslichen Gospelabend. OH HAPPY DAY…

Das ist der Titel des wohl bekanntesten Gospel-Songs. Und am 20.05.2017 soll es im Stadeum genau das werden: Ein richtig schöner, mitreißender und fröhlicher Tag. Um 19 Uhr geht es los.

Bereits zum 6. Mal wird der erfolgreiche nigerianische Veranstalter, Sänger und Chorleiter Folarin Omishade, ein Event auf die Beine stellen, das seinesgleichen sucht. Der gebürtige Nigerianer, der deutschland- und europaweit ganze Hallen füllt, leitet in Hamburg mehrere Gospel-Chöre, die natürlich mit von der Partie sind.

Auch wer noch nie mit dieser temperamentvollen Musik direkt in Berührung gekommen ist, kennt sicherlich den ein oder anderen Song aus dem Film “Sister Act”.

Lasst euch begeistern, wenn Gospel-Chöre und professionelle Solisten in farbenfrohen Gewändern auf der Bühne stehen. Unglaubliche Stimmgewalt und überbordende Laune dieser Musik, die vor allem eines bereitet: Freude.

Mit dabei: Stars wie Dorrey Lyles, Vera Tavares, Julie Silvera und Folarin Omishade.

Omishade möchte nicht nur Kirchgängern und praktizierenden Christen die Tür öffnen zu diesem einmaligen Musikerlebnis. Er möchte auch und vor allem diejenigen erreichen, denen das Leben nicht immer wohl gesonnen war. Denn Gospel gibt Hoffnung. Gospel spendet Trost. Und zaubert jedem, der sich einmal hat anstecken lassen, ein strahlendes

Lachen ins Gesicht.

Das AfroGospel Festival konnte auch wieder Dorrey Lyles für sich gewinnen, die bereits in den vergangenen Jahren auf den Festivals mit dabei war. Sie wurde ausgezeichnet mit dem “Best Choir Award”. Vera Tavares von den Kapverdischen Inseln, bekannt aus der letzten Staffel von “The Voice of Germany”, bei dem sie es bis unter die Finalisten geschafft hat. Die Soul- und Jazz-Diva Dr. Julie Silvera, die ein Stipendium an der renommierten “University of Miami School” erhielt und dort ihr Doktorat machte, hat eine unbeschreibliche Stimme.

Wenn im Finale dieser mitreißenden Veranstaltung alle Chöre und Stars gemeinsam auf der Bühne stehen und zusammen singen, bebt das Stadeum.

Das Wort “Gospel” bedeutet so viel wie “Gute Nachricht” und ist eine christliche, afroamerikanische musikalische Musikrichtung, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem “Negro Spiritual”, dem afrikanischen Ur-Gospel, entwickelt hat und Elemente von Soul und

Jazz enthält.

Die Musik berührt das Herz. Die Musik berührt die Seele. Sie reißt einfach jeden mit, der jemals Gospel live und hautnah erlebt hat. Gospel kann man nicht einfach erklären! Gospel müssen Sie erleben!

Veranstaltungsort: Stadeum, Stade

Datum: 20.05.2017, Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr

Vorverkauf: www.stadeum.de, Tel.: 04141/40 91 40

Preise: € 24,60 bis € 31,20