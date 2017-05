7. HOLSTEN BRAUEREIFEST, 12.-14. Mai 2017

9. Mai 2017

7. HOLSTEN BRAUEREIFEST

Fünf-Sterne-Musik & Handmade Sonntag

Vom 12.-14. Mai lädt die Holsten Brauerei wieder zum traditionellen Brauereifest auf das Gelände an der Holstenstraße. Ein buntes Programm rund um das Bier mit den Ecken und Kanten erwartet die etwa 30.000 Besucher …

Festival-Opening mit Fünf Sterne deluxe

Das große Opening-Konzert am Freitag (ab 18 Uhr) gibt die Hamburger HipHop Combo Fünf Sterne deluxe. Die Rapper Das Bo, Tobi Tobsen, Marcnesium und DJ Coolmann haben den deutschsprachigen HipHop mit Hits wie „Dein Herz Schlägt Schneller“ entscheidend geprägt. Nach jahrelanger Bühnen-Abstinenz haben die Genre-Helden für diesen Herbst ein neues Album angekündigt – vielleicht gibt es heute einen ersten Live-Vorgeschmack?

Feinste Rap-Kost serviert im Vorprogramm auch der Berliner Rapper Megaloh. Der 36-Jährige arbeitete bereits mit Größen wie Samy Deluxe oder den Beginnern, und präsentiert u. a. Songs seines aktuellen Albums „Regenmacher“. Newcomer Jomo gehört zur neuen Hamburger HipHop-

Generation und steht am Brauereifest-Freitag ebenfalls live auf der Bühne. Die Liebe zu seiner Heimatstadt schwingt in jeder Zeile seiner Debütsingle mit. „Uns gehört der Hafen“ ist seine Antwort auf Jan Delays „St. Pauli“ – eine Hommage an den Kiez!

Zum Anlass des exklusiven Konzertes für 2.600 Zuschauer wird ausschließlich am Freitag ein Eintrittsgeld von 26,- € (Abendkasse 29,- €) erhoben.

Führungen, Spiele & Live-Musik

Am Brauereifest-Samstag gibt es (ab 14 Uhr) neben Hamburger Indiepop von Tonbandgerät („Wenn Das Feuerwerk Landet“) noch mehr Tanzbares. Unter anderem von den Ska-Punks Sondaschule („Schön Kaputt“), dem „schönsten Singvogel Norddeutschlands“ Christian Steiffen („Ferien vom Rock´n`Roll“), den Düsseldorfer Punkrockern Rogers, den Wiener Ska-Experten Russkaja („Peace, Love & Russian Roll“) sowie den St. Pauli Tanzmusikern Le Fly.

Für einen Blick hinter die Brauerei-Kulissen bieten sich auch dieses Jahr zahlreiche Möglichkeiten: Bei unterschiedlichen Führungen durch die Produktionsstätte erhalten die Gäste einen exklusiven Einblick in das Tagesgeschäft der Brauerei. In der Holsten Brauwelt können die Besucher mit allen Sinnen erleben, welch vielfältiges Getränk Bier ist. Bei den beliebten Ritterspielen stellen Jung und Alt in fünf Wettbewerben wieder ihre ritterlichen Fähigkeiten unter Beweis. In diesem Jahr gilt es, Kisten zu schwingen und sein Wissen um die Brauerei in einem Holsten-Quiz zu prüfen. Als bekannte Disziplinen mit dabei: Bierdeckelzielwurf, Torwandschießen und der Brüllwettbewerb.

Handmade Beer, Design & Food

Neben der Neu-Auflage des erfolgreichen Festival- Openings am Freitag gibt es auch für den entspannten Brauereifest-Sonntag ein besonderes Motto: Unter dem Titel „Holsten Handgemacht“ geht es um Handmade Beer, Handmade Design und Handmade Food. In Kooperation mit DESIGNgift lädt die Holsten Brauerei ca. 30 Handels- & Designstände auf das Gelände ein. Außerdem wird die Brauerei das Portfolio von CraftBeer-Brauereien aus der Region sowie die eigenen CraftBeer-Marken präsentieren. Den gastronomischen Rahmen bestimmen vorwiegend Food Trucks, die frisch zubereitete Leckereien mitbringen. Musikalisch geben die Hamburger Indie-Rocker Odeville und Vierkanttretlager-Sänger Max Richard Lessmann („Spuren Auf Dem Mond“) den

Ton an.

Mit dem jährlichen Brauereifest schenkt Holsten den Hamburgern als Dank für ihre Treue und

Verbundenheit ein authentisches Erlebnis-Wochenende und unterstreicht seine enge Bindung an die schönste Stadt der Welt. Der Slogan „Ecken. Kanten. Holsten.“ steht für ein Bier mit ehrlichem Charakter – davon kann sich jeder auf dem Holsten Brauereifest überzeugen.

Holsten Brauereifest – Veranstaltungszeiten:

Freitag, 12.05., 18-24 Uhr, VVK 26,- €, AK 29,- €

Samstag, 13.05., 14-24 Uhr, freier Eintritt

Sonntag, 14.05., 12-18 Uhr, freier Eintritt

www.holsten-pilsener.de/brauereifest

Mehr Infos im neuen OXMOX und auf oxmoxhh.de